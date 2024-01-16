«صرف صحي الإسكندرية»: تعاملنا بنجاح مع الأمطار الغزيرة خلال 6 أيام

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن محافظة الإسكندرية شهدت أمطار غزيزة للغاية على مدار الـ6 أيام الماضية ليلا ونهارا، وكل أجهزة المحافظة ظلت تعمل على مدار الساعة من أجل التعامل مع الأمطار وعدم تأثر المواطنين بها على الرغم من البارد القارس خلال فترة الليل.

استقرار الأحوال الجوية في الإسكندرية

وأكد «نافع» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد عبده عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، استقرار الأحوال الجوية في الإسكندرية حتى نهاية الأسبوع مع عدم سقوط الأمطار، وهناك تواصل وتنسيق دائم مع هيئة الأرصاد الجوية، متابعا: «الجو تحسن والشمس طالعة حاليا».

التعامل مع الأمطار الشديدة بالإسكندرية

وتابع، أنه تم التعامل مع الأمطار الشديدة التي شهدتها محافظة الإسكندرية خلال الأيام الماضية، ولم تؤثر على الحركة المرورية نهائيا، مشيرا إلى أن الدولة وفرت جزءا كبيرا للغاية بهدف رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي في المحافظة، إذ تكلفت حوالي أكثر من 2 مليار جنيه، مضيفا: «بدأنا بالعام الماضي 3 مشروعات تابعة لاستراتيجية فصل مياه الأمطار عن مياه الصرف الصحي، و3 مشروعات أخرى هذا العام».