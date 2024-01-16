«الصرف الصحي» بأسيوط: المرحلة الثانية من «حياة كريمة» تضم مركزين بالمحافظة

قال المهندس علي الشرقاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» استهدفت الطبقة التي كانت منسية ومحرومة من أبسط حقوقها بين الشعب المصري، إذ كانت تفتقر للمياه والصرف الصحي والغاز والكهرباء والمدارس ومراكز الشباب وغيرهم، مشيرا إلى أن «حياة كريمة» غيرت أوضاع القرى للأفضل.

المرحلة الأولى للمبادرة بأسيوط

وأضاف «الشرقاوي»، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن محافظة أسيوط تضم 11 مركزا، منهم 7 مراكز استهدفتهم مبادرة «حياة كريمة» في المرحلة الأولى بواقع 149 قرية، وهذا رقم ضخم للغاية، مشيرا إلى أنه يتبقى 4 مراكز في المحافظة لم تشملهم المبادرة في أولى مراحلها.

المرحلة الثانية لمبادرة «حياة كريمة»

وتابع، أن المرحلة الثانية لمبادرة «حياة كريمة» سوف تضم مركزين من المراكز المتبقية، وهما أسيوط والقوصية، مشيرا إلى أن محافظة أسيوط كان لها النصيب الأكبر في مبادرة «حياة كريمة» على مستوى محافظات الجمهورية، مضيفا: «نحن بصدد الانتهاء الآن من المرحلة الأولى للمبادرة، وبدأنا نطرح أعمال الاستشارة في المرحلة الثانية».