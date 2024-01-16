يسري عبدالله: نحتاج لمبادرة في الثقافة على غرار «حياة كريمة»

قال يسري عبدالله، أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان، إن المجتمع المصري يحتاج حاليا إلى مبادرة رئاسية في قطاع الثقافة، على غرار مبادرة حياة كريمة والمبادرات الصحية.

المبادرات الرئاسية

وأضاف «عبدالله»، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «المبادرات الرئاسية هي جزء من الأسس التي أثارتها الجمهورية الجديدة، مثل مبادرات الصحة ومبادرة حياة كريمة، التي ساهمت كثيرا في حل العديد من المشكلات التي تؤرق المجتمع المصري».

وتابع: «فكرة المبادرات جاءت بسبب أن السياق العام لا يسمح بالإصلاح، لذا تعمل الدولة على إصلاح أمر معين أولا ثم التفرع إلى أشياء أخرى، لأنه من غير الطبيعي إصلاح قطاع الصحة بأكمله في مهمة واحدة».