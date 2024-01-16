«حياة كريمة» تنفذ مبادرة جديدة في السويس.. خدمات صحية وثقافية

نفذت مبادرة حياة كريمة في السويس، الاثنين، بمركز شباب التوفيق مبادرة جديدة ساهمت في تقديم العديد من الخدمات الصحية والتثقيفية والتوعوية لأعضاء المركز وسكان المنطقة.

وقال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة في السويس، إن المحافظة تشهد طفرة هائلة واهتمامًا في جميع قطاعات الرياضة والصحة والتعليم، في ظل قيادة اللواء أركان حرب عبدالمجيد صقر محافظ السويس.

المبادرة تضمنت قوافل محو أمية وصحية وتثقيفية

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مركز شباب التوفيق شهد تنفيذ مبادرة خدمات المجتمع المحيط، وتضمنت قوافل محو أمية وقوافل طبية وندوات توعوية وأنشطة رياضية واجتماعية، بحضور أيمن شبيطة، وكيل مديرية الشباب وكذلك ممثلين لإدارة البرلمان والتعليم المدني وإدارة الشباب وإدارة الطلائع، وعدد من مراكز الشباب حيث قدموا مجموعة كبيرة من الفاعليات والأنشطة التي تخدم المواطنين.

وتابع الشيمي أن الفعاليات تضمنت معرضًا لمنتجات شعبة المناخ و البيئة التابع لإدارة تنمية النشء، و ندوة توعوية عن تصحيح المفاهيم الخاطئة ذلك ضمن خطة نشاط النادي الثقافى في مبادرة حياة كريمة.

شاركت جامعة السويس بحضور الأستاذ الدكتور أشرف حنيجل رئيس الجامعة و نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على كلية الطب استاذ دكتور سعيد عبادي والدكتوره دعاء السيد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير عام شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة منى عرفة، وبحضور لفيف من الأطباء في كافة التخصصات لإجراء الكشف الطبي علي المواطنين.