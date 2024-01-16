جامعة حلوان تصرف مكافأة 1000 جنيه لجميع العاملين بمناسبة انتهاء التيرم الأول

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل صرف مكافأة 1000 جنيه لجميع العاملين بالجامعة وكذلك «العمالة المتعاقدة، الموديلات، المنتدبين ندبا كاملا من الخارج الى الجامعة، المراكز والوحدات الإنتاجية، المكافآت الشاملة والاستعانة»، بمناسبة انتهاء الفصل الدراسي الأول 2023-2024.

جامعة حلوان

أضافت جامعة حلوان وفقا لتقرير صادر عنها، أنَّه تمّ اتخاذ هذا القرار بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الموظفين والإداريين في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وفي إطار العناية الكبيرة التي توليها جامعة حلوان لمصلحة موظفيها.

كما أكّد رئيس جامعة حلوان، التزام الجامعة بدعم جميع منتسبيها واحترامها لجهودهم الجادة والمخلصة في خدمة الجامعة، مشيرا إلى أهمية العاملين في تعزيز مكانة الجامعة وأعرب عن تقديره العميق للدور الذي يقومون به.

وأشارت الجامعة إلى أنَّ الصرف سيكون بنسبة التواجد الفعلي عن الفترة من 1 نوفمبر حتى 31 ديسمبر 2023، وتصرف للأمراض المزمنة وإصابة العمل وإجازات الوضع، ولا يتم الصرف للفئات التالية «مدد الإجازات الخاصة دون مرتب بجميع أنواعها، ولمن وقع عليه جزاءات أو انقطاعات أكثر من 5 أيام، العاملين بالكادر الطبي»، مبينة أنَّها تصرف للإداريين بمستشفى بدر من مواردها الخاصة.