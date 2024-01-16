تحويل سيارة فولكس إلى كهربائية بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان

وافقت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل على تمويل مشروع تحويل سيارة فولكس ملاكي تعمل بالوقود إلى سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية، والمقترح من الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، والأستاذ بقسم تكنولوجيا السيارات.

جامعة حلوان

وكانت الكلية قد تقدمت سابقًا بمقترح لتحويل السيارة الفولكس الموجودة بالكلية للعمل بالطاقة الكهربائية، بعد تجديدها واستبدال بعض أجزائها، بحيث يعتمد نظام الإدارة على الطاقة الكهربائية.

ويأتي ذلك في إطار تشجيع الجامعة لجميع الكليات على التطوير واتباع سياسة الدولة في التحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الملوثات، وتوظيف طاقات الطلاب وإبداعاتهم في المشاريع المفيدة.

ويشارك في تنفيذ المشروع طلاب برنامج تكنولوجيا السيارات الهجينة وقسم تكنولوجيا السيارات، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالكلية منهم الدكتور خالد عبد الواحد والدكتور ياسر فتوح، بالإضافة إلى مشاركة الدكتور حسام يوسف والدكتور محمد مصطفى من قسم تكنولوجيا الكهرباء.