أسعار الخضار اليوم الثلاثاء 16-1-2024.. البطاطس بـ8 جنيهات

سجلت أسعار الخضار اليوم الثلاثاء 16-1-2024 تراجعًا ملحوظًا في عدد من السلع الغذائية في الأسواق، خاصة السلع ذات الانتشار الكبير التي لا يستغنى عنها البيت مثل الطماطم والبطاطس والبصل والكوسة والباذنجان، وذلك بحسب الأسعار المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الخضار اليوم

وتنشر «الوطن» أسعار الخضار اليوم الثلاثاء 16-1-2024 وفق المعلن من قبل سوق العبور، وأن هذه الأسعار هي أسعار الجملة يضاف إليها تكلفة النقل وهامش الربح لتجار التجزئة وهي كالتالي:

- سعر الطماطم من 3.50 إلى 4.50 جنيه.

- سعر البطاطس من 5 إلى 8 جنيهات.

- بصل من 10 إلى 21 جنيهًا.

- كوسة من 6 إلى 14 جنيهًا.

- جزر بدون عروش من 2 إلى 4 جنيهات.

- فاصوليا من 6 إلى 14 جنيهًا

- باذنجان بلدي من 5.50 إلى 7.50 جنيه.

- باذنجان رومي من 2.50 إلى 4 جنيهات.

- باذنجان أبيض من 5 إلى 9 جنيهات.

- فلفل رومي بلدى من 6 إلى 12 جنيهًا

- فلفل رومى صوب من 7 إلى 12 جنيهًا.

- فلفل حامى بلدي من 4 إلى 9 جنيهات.

- فلفل حامى صوب من 11 إلى 23 جنيها.

- فلفل ألوان من 22 إلى 28 جنيهًا.

- ملوخية من 4 إلى 7 جنيهات.

- خيار بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا.

- خيار صوب من 7 إلى 11 جنيهًا.

- بسلة من 16 إلى 22 جنيهًا.

- سبانخ من 5 إلى 8 جنيهات.

- قلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

- بطاطا من 3.50 إلى 7.50 جنيهات.

- ثوم من 40 إلى 60 جنيهًا.

- لفت من 1.50 إلى 2.50 جنيه.

- بصل أخضر 10 جنيهات.

- خس 7 جنيهات.

- خس كابوتشى من 3 إلى 5 جنيهات.

- كرنب من 2.50 إلى 3.50 جنيه.

- كرنب أحمر من 6 إلى 9 جنيهات.

- كرنب سلطة من 6 إلى 9 جنيهات.

- قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات.

- بروكلي من 8 إلى 12 جنيهًا.

- فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.

- شبت من 50 إلى 70 جنيهًا.

- بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا.

- جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا.

- كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا.

- فول أخضر من 8 إلى 12 جنيهًا.