شعبة الخضار: زيادة الإنتاج واستقرار الأجواء سيخفضان الأسعار بالأسواق

طمأن حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الفاكهة والخضروات، المواطنين من مدى توافر السلع من خضروات وفواكه في الأسواق، نظرا لوجود الكثير من المعروض بالأسواق خلال الفترة الحالية.

النجيب: زيادة المعروض يقلل السعر

وأضاف «النجيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كل ما تحتاجه المنتجات في الأسواق وحتى يهبط سعرها هو توافر المنتجات في الأسواق، نظرا لأن توافر المنتج في السوق ومع زيادة المعروض فبالتالي سيزيد المنتج ويقل السعر.

وأكد نائب رئيس شعبة الفواكه والخضروات، أن كافة المنتجات سيكون بها انخفاض تدريجي في الأسعار خلال الأيام المقبلة عندما يكون هناك زيادة في المعروض بالأسواق، ومع استقرار الأجواء، فستزيد بشائر الإنتاج الخاصة بالمنتجات الزراعية كافة.

وتابع: «لما الإنتاج يكثر الأسعار هتنزل بشكل تدريجي، وده اللي قولناه زمان، وعندنا وفرة في المعروض بكل المنتجات».

وأشار إلى أن سعر كيلو الطماطم يتراوح اليوم في الأسواق ما بين 3.5 و6.5 جنيه ويتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 8 و15 جنيها، فيما يتراوح سعر البصل ما بين 14 و20 جنيها ويتراوح سعر الكوسة ما بين 6 و12 جنيها أما سعر كيلو الفاصوليا يتراوح في الأسواق ما بين 5 و6.5 جنيه، ويتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي ما بين 6 و9 جنيهات، في سوق العبور.

وأكد أن سعر البرتقال البلدي يتراوح ما بين 4 و6 جنيهات كما يتراوح سعر اليوسفي ما بين 5.5 و7.5 جنيه، ويتراوح سعر الليمون البلدي ما بين 6 و12 جنيها، أما سعر البلح الرملي يتراوح ما بين 11 و15 جنيها والجوافة ما بين 6 و14 جنيها فيما يتراوح سعر الرمان ما بين 12 و20 جنيها.