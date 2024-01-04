‎سعر البصل اليوم في سوق العبور.. «اعرف وصل كام»

أعلن الموقع الرسمي لسوق العبور، أسعار عدد كبير من الخضراوات والفواكه، اليوم الخميس، والتي شهدت استقرارا ملحوظا، وكان سعر البصل اليوم في سوق العبور، واحدا من الأمور التي شهدت اهتماما كبيرا من قبل المواطنين، نظرا لأهمية السلعة لعدد كبير من السيدات، إذ تشكل عاملا أساسيا في جميع الوجبات المنزلية، وهو ما سوف نوضحه في السطور التالية.

سعر البصل اليوم في سوق العبور

سعر البصل اليوم في سوق العبور يتراوح من 10 لـ25 جنيها.

تراوح سعر الطماطم من 4 إلى سعر 7 جنيهات.

تراوح سعر البطاطس من 6 إلى 12 جنيها.

سعر الكوسة تراوح من 6 إلى 16 جنيها.

فاصوليا من سعر 8 إلى سعر 14 جنيها.

باذناجان أبيض من سعر 3 إلى 6 جنيهات.

باذنجان بلدي من سعر 3 إلى 6 جنيهات.

فلفل رومي بلدي من سعر 7 إلى 11 جنيهات.

فلفل ألوان من سعر 30 إلى 35 جنيها.

ملوخية من سعر 6 إلى 8 جنيهات.

خيار صوب من سعر 6 إلى 12 جنيها.

خيار بلدي من سعر 6 إلى 9 جنيهات.

السبانخ من سعر 6 إلى 8 جنيهات.

البطاطا من سعر 3.5 إلى 5.5 جنيه.

الثوم من سعر 40 إلى 70 جنيها.