سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 16-1-2024.. استقرار في البنوك

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 16-1-2024، استقرارا ملحوظا داخل البنوك المصرية، ليسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الرسمي للبنك.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في تعاملات اليوم الثلاثاء داخل البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه شراءً و8.39 جنيه بيعا.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 8.42 جنيه بيعا، أما سعر الشراء 8.41 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

وصل سعر الدرهم الإماراتي في ختام التعاملات المسائية داخل بنك مصر إلى 8.39 جنيه للبيع و8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء داخل بنك القاهرة 8.38 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

أعلن بنك الإسكندرية سعر الدرهم الإماراتي اليوم بقيمة 8.42 جنيه بيعا و8.38 جنيه شراءً.