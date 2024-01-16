«الأوقاف» تطلق النسخة الثانية للمسابقة الثقافية الأسبوعية.. مكافأة للفائزين

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إطلاق المسابقة الثقافية الأسبوعية للدارسين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي، وذلك على مدار الفصل الدراسي الثاني.

النسخة الثانية للمسابقة الثقافية

وأوضح وزير الأوقاف أن سؤال المسابقة سينشر يوم الأحد من كل أسبوع، بدءًا من الأحد المقبل 21 يناير، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وأهله وتفعيل مختلف الأنشطة بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم.

وأكد وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» أنه يجرى استقبال الإجابات من الأحد إلى الأربعاء لمدة أربعة أسابيع، ثم تنشر أسماء الفائزين أسبوعيًّا مع صرف مكافأة مالية لأفضل المشاركين من أصحاب الإجابات الصحيحة عن أكبر عدد من الأسئلة، ويجرى تكريم أفضل ثلاثة مراكز لإعداد محفظي القرآن الكريم حققت أكثر عدد من أصحاب الإجابات الصحيحة على مدار المسابقة، وتُمنَح شهادات تقدير وجوائز مالية لكلّ من عمداء ومديري المراكز الثلاثة الأولى، مع الفائزين المتميزين.