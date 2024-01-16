عضو بـ«النواب» لوزير التموين: كيف لدولة مثل مصر أن تظهر بها طوابير على السكر؟

قال النائب بهاء أبو الحمد عضو مجلس النواب، إن وزارة التموين عليها عبء كبير قبل شهر رمضان، والأشهر الثلاثة الحالية يزيد فيها الاستهلاك، متابعا: «إزاي بلد السكر تستورد سكر؟، وتصارع على كيلو سكر، وطوابير فيها 200 و300 فرد».

جلسة مجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر نحو 100 من طلب إحاطة موجهة لوزير التموين، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين.

وقال علي بدوي عضو مجلس النواب إنه في شهر 5 ستظهر مشكلة في القمح، لأن هناك فلاحين لم يزرعوه في أرضهم، وكان لا بد من التنسيق بين أعضاء الحكومة في ذلك الأمر، مشيرا إلى أن مصنع سكر أبو قرقاص توقّف عن الإنتاج لأول مرة في محافظة المنيا.

أسعار السلع الأساسية

ووجه النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب انتقادات لوزير التموين، بسبب الأسعار، قائلا: «أسعار السلع الأساسية ليس لها ضابط ولا رابط في السوق».

وتابع عضو مجلس النواب: «حاليا كل واحد بيبيع بمزاجه، أين رقابة وزارة التموين؟»، مطالبا بضرورة أن يكون هناك حل عملي، خاصةً السلع الأساسية التي يتحكم فيها بعض التجار في السوق السوداء.

وأشار أبو زيد إلى أن هناك مخابز مقرر لها 3 أجولة دقيق، قائلا: «هذه الكميات لا تكفي لتشغيل المخبز ولا تكفي حاجة المواطنين»، مشددا على ضرورة إعادة النظر في كمية الدقيق المقررة لهذه المخابز، وتسائل النائب عن السيارات المتنقلة لبيع السلع التموينية لصالح الشباب، قائلا: «حتى الآن لم يتم اتخاذ موقف بشأنها».

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة حل أزمة الحذف العشوائي من بطاقات التموين، قائلا إنه على الأقل يجب إعادة الخبز للمواطنين المحذوفين عشوائيا.