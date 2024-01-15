تحرير 24 محضرا ضد بدالي التموين في حملات ببني سويف

تمكنت عدة حملات تموينية في محافظة بني سويف، من ضبط عدة تجار سجائر وبدالي التموين، لحيازتهم سجائر مهربة ومجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات، وجرى تحرير 24 محضرا تموينيا متنوعا ضد المخالفين.

7 محاضر تموينية ضد تجار السجائر في بني سويف

وقال المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين في محافظة بني سويف، إن المديرية تمكنت من ضبط عدد من المخالفات التموينية لدى تجار السجائر، حيث جرى تحرير 7 محاضر تموينية ما بين بيع بأزيد من السعر المقرر، او حيازة سجائر مهربة.

التحفظ على 110 علب سجائر

وأشار مدير عام تموين بني سويف، خلال تصريحات لـ«الوطن»، إلى التحفظ على 110 علب سجائر مجهولة المصدر ومهربة بطرق غير مشروعة وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

تحرير 17 محضرا ضد بدالي التموين

وفي سياق آخر تمكنت الحملات التموينية على مدار أسبوع، من تحرير 4 محاضر ضد بدالي التموين، لعدم حصولهم على شهادات صحية، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و10محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.