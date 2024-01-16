إحالة 24 موظفا إلى التحقيق في حملة تفتيشية بالدقهلية

قاد محمد عبد الباقي، رئيس مجلس مدينة منية النصر حملة تفتيشية موسعة على عدد من المصالح الحكومية والإدارات وكافة القطاعات المختلفة واستهدفت الحملة الوحدات الصحية والمستشفيات في نطاق المدينة والقرى والعزب والوحدات المحلية، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومديرية الصحة وكافة المديريات بالمحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية في حال رصد أية مخالفات.

حملة تفتيشية مفاجئة على المصالح الحكومية بالدقهلية

وبحسب البيان، أكد رئيس مجلس مدينة منية النصر، جرى القيام بأعمال التفتيش المفاجئ على القطاعات المختلفة على مستوى المدينة للتأكد من الانضباط وحسن سير العمل والتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه والمرور الميداني بين الأهالي والاستماع لشكواهم وخلال المرور على الوحدة الصحية بميت الخولي التابعة لمركز المدينة تبين غياب عدد 24 موظف وهم 6 من العاملين وعدد 19 موظف قاموا بترك العمل بدون خط سير رسمي أو إذن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات وإحالتهم إلى الشؤون القانونية.

استمرار أعمال التفتيش والحملات التفتيشية المفاجئة

وشدد رئيس المدينة على استمرار أعمال التفتيش والحملات التفتيشية المفاجئة والمتابعة وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية وكافة القطاعات ومراكز الشباب والوحدات الصحية، والتأكد من تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل شكواهم في أسرع وقت ممكن وذلك من خلال المتابعة الميدانية.