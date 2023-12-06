الحزن يخيم على منزل الفنان حسن يوسف مجددا.. وفاة زوج شقيقة شمس البارودي

خيم الحزن من جديد على منزل الفنان حسن يوسف وزوجته الفنانة شمس البارودي، بعد مرور 6 أشهر من وفاة ابنهما غرقاً في إحدى المدن الساحلية.

شمس البارودي تعلن وفاة زوج شقيقتها

وأعلنت الفنانة المعتزلة شمس البارودي قبل ساعات، وفاة زوج شقيقتها المستشار عادل حسين إسماعيل، وطلبت الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكان آخر لقاء جمع شمس البارودي وزوج شقيقتها المتوفى في تجمع عائلي في إفطار رمضان، وعيد ميلاد حسن يوسف منذ شهور.

وفاة ابن شمس البارودي

ومنذ حوالي 6 شهور، أعلنت شمس البارودي أن ابنها «عبدالله» لقي مصرعه غرقا، وكشفت العلاقة بينهما سابقاً قائلة: «إن عبدالله كان يؤمها في الصلاة بقراءة جزء عم من القرآن، مؤكدة أنه كان ابنا بارا بها وبوالده الفنان حسن يوسف»، بحسب قولها.