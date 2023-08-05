شقيق حسن يوسف يشكر نقيب الممثلين على مواقفه في جنازتي عبد الله وزكريا

حرص المنتج محمد يوسف، شقيق الفنان القدير حسن يوسف، على توجيه رسالة شكر إلى دكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وذلك لما وصفه بدعمه ومساندته للأسرة إبان وفاة عبد الله الابن الأصغر للنجمين شمس البارودي وحسن يوسف، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتأكيده أنها شهادة في حق النقيب وشكرُُ واجب له.

وسرد المنتج محمد يوسف، عبر حسابه على فيس بوك، تفاصيل لقائه ومعرفته بنقيب الممثلين: «تعرفت على أشرف زكي كممثل في بعض الأعمال التي عملنا فيها معًا قبل أن يكون نقيبًا للممثلين، ولم أكن أعرف قدره حينها كما يجب».

أضاف: «عرفت قدره كما يجب في موقفين مع أسرتي بعد ما أصبح نقيبًا للممثلين، والحقيقة أنه أبهرني بأدائه وإخلاصه وتفانيه في أداء مهمته التطوعية، فهو بحق نموذج مشرف لكل من يتصدى للعمل العام التطوعي ويستحق منصبه بجدارة».

مواقف أشرف زكي مع أسرة حسن يوسف في الأزمات

وأشار شقيق حسن يوسف، إلى المواقف التي جمعته بالنقيب أشرف زكي بقوله: «كان الموقف الأول عام 2008 حين توفي شقيقي زكريا يوسف المخرج والممثل، وكنا حينها نعمل في مسلسل عبد الحليم محمود، وشعر زكريا بالتعب وذهب إلى المستشفى وتوفى هناك».

واستطرد: «بينما كنا نحن مشغولين في الاستوديو وحين ذهبنا إلى المستشفى، كان أشرف زكي قد سبقنا وعمل اللازم ورتّب كل شيء من صلاة الجنازة حتى الدفن وحتى سرادق العزاء دون أن يشعر به أحد ودون أن تنشغل الأسرة بتلك الأمور».

المنتج محمد يوسف عن أشرف زكي: إنسان متفاني

وتابع شقيق حسن يوسف: «كانت المرة الثانية حين توفي عبد الله حسن يوسف منذ أسبوع، فقام بترتيب وعمل كل شيء نيابة عن الأسرة دون أن يشعر به أحد، بارك الله فيك وجزاك كل الخير، وربنا يكثر من أمثالك، أنت بحق إنسان رائع متفاني في خدمة أعضاء نقابة الممثلين، فهنيئا لأعضاء النقابة بك كنقيب».