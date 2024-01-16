عمر حسن يوسف يكشف حقيقة اعتزال والده الفن

تداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات منسوبة للفنانة شمس البارودي، تؤكد بأن حسن يوسف قرر اعتزال الفن بشكل نهائي، والابتعاد عن الأضواء أو التعاقد على أي عمل فني جديد، وذلك بعد الفاجعة التي حدثت له مؤخرًا بفقدانه لابنه عبد الله، الذي رحل غريقًا الصيف الماضي، في الساحل الشمالي، أثناء قضائه عطلة الصيف.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قال عمر نجل الفنان حسن يوسف، إن والده لم يقرر بالفعل الاعتزال بشكل رسمي، لكنه يُعرض عليه أعمال كثيرة ويرفضها، لأنه لم يجد العمل المناسب له، ثم أنه يؤمن بأن الفن يختلف عن كرة القدم، فليس هناك ما يسمى باعتزال الفنان بشكل نهائي، وسيعمل في حال وجد ما يليق بتاريخه الفني الكبير.

وأكد «عمر» أن الفنان حسن يوسف، يمر بأزمة نفسية صعبة، بعد فقدانه ابنه عبد الله، كشعور أي أب يفقد ابنه في حياته، لكنه بصحة جيدة، نافيًا ما تردد حول تردي أحواله الصحية: «هو بخير لكن طبعًا الحدث مأثر فيه لحد دلوقتي».