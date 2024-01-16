«السلع التموينية» تعلن عن ممارسة لتوريد 1500 طن زيت محلي خام بالجنيه المصري

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 10 لسنة 2024/2023 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه المصري لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (1000 طن زيت صويا و500 طن زيت عباد).

هيئة السلع التموينية

وأوضح بيان لهيئة السلع التموينية، أنّ العروض تقدم لكامل الكمية أو جزء منها تسلّم خلال الفترة من 20 فبراير حتى 16 مارس 2024 جلسة فض المظاريف، والبت يوم السبت الموافق 20 يناير 2024 الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بشارع قصر العيني.

وأوضحت الهيئة أنّ باقي الشروط والمواصفات ستكون متاحة في كراسة الشروط والمواصفات المتاحة بمقر هيئة السلع التموينية بقصر العيني.