يسرا وليلى علوي وهالة صدقي.. البطولات النسائية تتصدر السينما في 2024

عادت البطولات النسائية لتتصدر الساحة السينمائية مع بداية عام 2024، فكانت النجمة إسعاد يونس من أبرز النجمات العائدات إلى السينما من خلال فيلمها «عصابة عظيمة» مع المخرج وائل إحسان، بجانب عدد من الفنانين الشباب، وتؤدي خلال الفيلم دور سيدة كفيفة تقودها الظروف إلى ترأس عصابة.

بينما تستقبل دور العرض السينمائي، غدًا، فيلم «مقسوم» الذي يجمع في بطولته كلا من ليلى علوي، وشيرين رضا وأسما إبراهيم، ويحمل توقيع المخرجة كوثر يونس في تجربتها الإخراجية الروائية الطويلة الأولى، ولكنه لا يعتبر الفيلم الوحيد الذي يضم بطولة نسائية جماعية.

وفي اليوم نفسه، تعود الفنانة هالة صدقي إلى السينما بعد غياب دام 7 سنوات منذ آخر أعمالها في «آخر ديك في مصر» عام 2017، وتتصدر هالة صدقي بطولة فيلم «الملكة» للمخرج سامح عبدالعزيز بجانب عدد من النجمات من بينهن: شيرين رضا، ورانيا يوسف، ودينا، وانتصار، وبدرية طلبة وعارفة عبدالرسول، وتدور أحداثه داخل عالم كرة القدم للسيدات في مصر.

ويشهد الشهر الجاري طرح فيلم «ليلة العيد» الذي تعود به النجمة يسرا إلى الشاشة الكبيرة بعد فترة طويلة من الغياب، وهو يحمل توقيع المخرج سامح عبدالعزيز ويجمع في بطولته مجموعة كبيرة من النجمات أيضا: يسرا اللوزي، وريهام عبدالغفور، وعبير صبري ونجلاء بدر بالإضافة إلى الفنانة الكبيرة سميحة أيوب.

«آل شنب» يجمع ليلى علوي ولبلبة وسوسن بدر

وتتسع قائمة البطولات النسائية خلال عام 2024 لتتضمن فيلم «آل شنب» للمخرجة أيتن أمين، والذي يجمع في بطولته مجموعة كبيرة من النجمات: ليلى علوي، لبلبة، وسوسن بدر، وهيدي كرم بالإضافة إلى أسماء جلال، وتدور أحداث الفيلم حول (ليلى) التي تعاني من تدخل والدتها في حياتها.