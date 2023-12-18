يسرا تكشف لـ«الوطن» أمنياتها للعام الجديد.. ماذا قالت عن ليلى علوي؟

حققت الفنانة يسرا نجاحا كبيرا طوال السنوات الماضية على مستوى السينما والأعمال الدرامية، وتعلق الجمهور بأعمالها ودائما ما ينتظر الجديد.

وعن أمنياتها الفنية في المرحلة المقبلة، بعد نجاحاتها الكثيرة، قالت يسرا لـ«الوطن»: «بتمني أفضل أشتغل، واعمل كل حاجة هتضيف لمسيرتي وتاريخي الفني».

وعلقت يسرا على تصريحات للفنانة ليلى علوي عنها، قائلة: «هي دي الصحاب اللي حوشتها طول حياتي، واللي دايما واقفين في ضهري ومعايا طول الوقت، سعيدة بكلام ليلي علوي خصوصا لأنها لا تتحدث كثيرا».

وكانت الفنانة ليلى علوي قد حرصت أمس على مدح الفنانة يسرا، خلال ندوة أقيمت على هامش مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السادسة، إذ قالت: «يسرا إنسانة خيرة، وتقوم بتوزيع العديد من الوجبات الغذائية بنفسها على المحتاجين».

وأضافت ليلى علوي في حديثها عن يسرا: صاحبة تاريخ فني كبير، والجميع يتعلم منها لأنها دائما صاحبة مواقف جدعنة، موضحة: «هي ملحمة كبيرة وبنتعلم منها».

وفي سياق آخر، أقيمت أمس ندوة للفنانة يسرا، تحت عنوان «حوار مع يسرا»، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السادسة، وحرص عدد كبير من الفنانين على حضور ندوة يسرا المقامة حاليا، أبرزهم هدى المفتى، مروان حامد، إيناس الدغيدي، يسري نصر الله، بوسي شلبي، نسرين طافش، محمد شاهين.