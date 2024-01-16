«حماية المستهلك» يشن حملات رقابية على الأنشطة التجارية في الشرقية 

قال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، تم شن عدة حملات بالشرقية في إطار تفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق، والحفاظ على حقوق المواطنين الاستهلاكية والتصدي لكافة صور الغش.

جهاز حماية المستهلك يشن حملات رقابية على الأنشطة التجارية

وأوضح أنه تم تنفيذ الحملات بالإشتراك مع الرقابة الإدارية ومديرية التموين ومديرية الصحة والطب البيطري والتفتيش الصيدلي والعلاج الحر وشئون البيئة والتنمية الصناعية ومباحث التموين، وشملت تلك الحملات عدد من مراكز ومدن المحافظة وتم تحرير محاضر للمخالفين على النحو التالي.

تحرير296 محضراً ضد أصحاب أنشطة تجارية

- في مجال الرقابة التموينية تم تحرير(296) محضراً ضد أصحاب أنشطة تجارية (مخازن سلع غذائية / مخازن حدايد وبويات / سوبر ماركت / محال بقاله / محال أعلاف حيوانية / مستودعات مواد البناء / مخازن ومحال أسمدة زراعية / محطات تموين سيارات/ مصانع حلوي / مخازن منظفات كيماوية)

وفي مجال ضبط بالأسواق تم تحرير(22) محضراً ضد أصحاب انشطه تجاريه (محال مواد غذائية / محال قطع غيار الموتوسكلات / محال أدوات كهربائية / ثلاجات عرض وبيع اللحوم /محال فلاتر مياه /محال أدوات كهربائيه / محال سيراميك) وذلك لعرض منتجات وسلع مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تدل على مصدرها وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير(27) محاضر ضد أصحاب مخابز مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص في الوزن وعدم نظافة أدوات العجين وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية.

وفي مجال الرقابة على سلامة الغذاء، وتم المرور على 14 منشأة وتحرير (9) محاضر ضد أصحابها لعدم وجود شهادة صحيه وعدم نظافة المكان وتم اعدام 352 كيلو جرام مواد غذائية و114 لتر زيت وعصير.

في مجال الطب البيطري، تحرير (20) محضراً ضد أصحاب محال جزارة للذبح خارج المجازر الحكومية و تم التحفظ على 390 كجم لحوم غير صالحه للاستهلاك و19 صنفا.