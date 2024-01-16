ضبط شخصين بتهمة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني في المنيا

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، عن تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال، من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص، وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية، وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية، أو تحديث بياناتهم البنكية.

وأشارت إلى أنه بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين من العناصر الإجرامية من مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي، لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وعثر بحوزتهما على هاتفي محمول بفحصهما فنيا تبين إحتوائهما على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 7 وقائع أخرى بذات الأسلوب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.