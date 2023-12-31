ضبط تاجر وزوجته بتهمة النصب على مواطني الفيوم في 15 مليون جنيه

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إبشواى بمديرية أمن الفيوم من 8 أشخاص بتضررهم من ( تاجر مواد غذائية وزوجته - مقيمين بدائرة المركز ولهما محل إقامة آخر بالجيزة)؛ لتحصلهما منهم على مبالغ مالية بإجمالي 15 مليونًا و130 ألف جنيه، منذ عام نظير استثمارها في مجال تجارة المواد الغذائية، إلا أنهما تعثرا في السداد، ولم يتمكنا من رد أصل المبلغ.

جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأضافا بتعثرهما نتيجة تعرضهما لخسارة في مجال تجارة المواد الغذائية.