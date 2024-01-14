ضبط 6 أشخاص بتهمة النصب على المواطنين في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 أشخاص بالقاهرة بتهمة ممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين.

وتبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من مالك محل مفروشات ونجله، مقيمان بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، بأنه قرر أحدهم بتعرفه على أحد الأشخاص من خلال موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لرغبته في تغيير عُملة محلية إلى أجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، واتفق معه على التقابل بدائرة القسم، ولدى حضورهما للمكان المتفق عليه حضر إليهما عدد من الأشخاص يستقلون «ميكروباص، وقيامهم بانتحال صفة رجال شرطة، واستولوا منهما على مبلغ مالي عملة محلية، ولاذوا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم جزء من المبلغ المالي المستولى عليه «الميكروباص» المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وأفادو بإنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.