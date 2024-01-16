«الشرقية» تنظم مسابقة لاختيار الأب والأم المثاليين

أعلنت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الشرقية، تنظيم مسابقة أختيار الأم والأب المثاليين، على مستوى ديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء والوحدات التابعة لها للعام الخامس على التوالي.

تنظيم مسابقة لاختيار الأم والأب المثاليين

وتشمل المسابقة اختيار الأم المثالية والأم القدوة (التي لم تنجب أطفال ولكنها أحسنت رعاية أسرتها) والأم المعيلة (التي أحسنت رعاية أسرتها رغم عدم وجود العائل)، والأم من ذوي الاحتياجات الخاصة (والتي أحسنت رعاية أسرتها رغم تحديها)، والأم لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة (بشرط تنمية مهاراته بحيث تم دمجة في المجتمع)، والأم لأحد الموظفين أوالموظفات المميزين (بشرط يكون لها قصة نجاح مميزة) والأب المثالي هو من له بنتان أو أكثر ولم يرزق بذكور ولكنه رضى بالبنات وأحسن تربيتهن.

تقديم قصة الكفاح والمستندات المطلوبة

وأوضحت وحدة تكافؤ الفرص أنه على من يرغب من الموظفين والموظفات، والعاملين أوالعاملات في التقديم، يقدم قصة كفاحه والمستندات المطلوبة إلى مسئول وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء التابعة لها.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد الصافي سكرتير عام محافظة الشرقية أن الهدف من تنظيم مسابقة إختيار الأم المثالية والأب المثالى هو تعظيم دور الأسرة العاملة، موضح الشروط المقررة للتقديم في المسابقة إختيار الأم المثالية 2024 وهي على النحو التالي:

· أن يكون المرشح أو المرشحة إحدى العاملين بديوان عام المحافظة، أو المراكز والمدن والأحياء والوحدات التابعة لها.

· ألا يقل السن عن 45 سنة.

· ألا يزيد عدد الأبناء عن 4 أبناء.

· أن يكون للأم أو الأب قصة عطاء واضحة.

· لابد من حصول جميع الأبناء على مؤهل عالي.

ويتم تقديم المسندات المطلوبة وهى كالتالي:

· إقرار قانونى من المرشحة بعدم قرابتها إلى عضو من أعضاء اللجنة - قصة قصيرة لا تزيد عن صفحة واحدة ( تظهر ظروف الحالة تفصيلاً).

· إقرار الحالة الإجتماعية من جهة العمل مختوم وموقع عليه من جهة العمل - بيان حالة وظيفية مختوم من جهة العمل.

· عدد 2 صورة شخصية للمرشحة - صورة بطاقة الرقم القومى للمرشح او المرشحة وجه وظهر فى صفحة واحدة - صور شهادة الميلاد الخاصة بالأبناء.

· صورة شهادة وثيقة الزواج أو شهادة وفاة الزوج.

· الشهادة المرضية فى حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة.

· صور معتمدة للمؤهلات الدراسية للأبناء.

· التأكيد على أن يدون بالملف رقم تليفون صحيح.

· صورة من شهادة التأهيل للأم او الأبن من ذوى الاحتياجات الخاصة).

وسيتم إختيار سبع مرشحين من بين المتقدمين ويحصل الفائز أو الفائزة على شهادة تقدير ومبلغ مالي قدرة خمسة آلاف جنيه.