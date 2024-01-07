آخر موعد للتقديم في مسابقة الأم المثالية 2024.. باقِ أيام قليلة

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، استقبال طلبات التقدم للاشتراك في مسابقة الأم المثالية 2024، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 18 يناير الجاري، وذلك بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوي الجمهورية.

التقديم مستمرًا حتى 18 يناير

وبدأ التقديم على مسابقة الأم المثالية 2024، بداية من 19 ديسمبر الماضي، ويستمر حتى الخميس 18 يناير الجاري.

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من الشروط للتقديم على مسابقة الأم المثالية وهي كما يلي:

- أنّ لا يقل سن المُتقدمة عن 50 عامًا، وتكون مُلمة بالكتابة والقراءة على الأقل، وأنّ يكون جميع أبنائها حاصلين على مؤهل عالٍ أو بإحدى الفرق النهائية بالكليات.

أنّ تكون الأم لها قصة كفاح وعطاء

- أنّ تكون الأم لها قصة كفاح وعطاء، وعدد الأبناء لا يزيد عن 3 أبناء، وتستثني من هذا الشرط عددًا من المحافظات، منها «مرسى مطروح، جنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، شمال سيناء، البحر الأحمر».

- تُكرّم عدة فئات من الأم المثالية على مستوى المحافظات، وهي أنّ تكون أم كافلة لأشخاص من ذوي الإعاقة، أو أنّ تكون أم لشهيد من الشرطة المصرية أو القوات المسلحة، أو حصول أحد الأبناء على درجة الماجستير أو الدكتوراه.