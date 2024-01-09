آخر موعد للتقديم في مسابقة الأم المثالية بالمنيا لعام 2024

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن التقديم في مسابقة الأم المثالية بالمنيا لعام 2024 مستمر حتى يوم 18 يناير الجاري، وفقًا للشروط والمعايير التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح محافظ المنيا، أن الفئات المرشحة في مسابقة الأم المثالية الأم الكافلة، أم من ذوي الإعاقة، أم لابن من «قادرون باختلاف» حصل أحد أبنائها على بطولة دولية أو شهادة علمية «ماجستير- دكتوراه»، أم من مبادرة حياة كريمة حاصلة على مشروع تمكين اقتصادي داخل قرى حياة كريمة، أم لشهيد من القوات المسلحة، أم لشهيد من الشرطة.

شروط مسابقة الأم المثالية 2024

وتشمل الشروط الأساسية في مسابقة الأم المثالية بالمنيا لعام 2024 مايلي:

- قصة العطاء.

- ألا يقل السن عن 50 سنة.

- الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل.

- ألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء فقط.

- أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن.

وقال المحافظ أنه سيتم تشكيل لجنة بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة برئاسة وكيل الوزارة لفحص الطلبات المقدمة واختيار الأمهات المثاليات لهذا العام.

المستندات المطلوبة في مسابقة الأم المثالية

استمارة الأم المرشحة مستوفاة والإقرار وقصة الكفاح.

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة معتمدة من المؤهلات الدراسية لأفراد الأسرة.

صور شهادات ميلاد الأبناء أو صور بطاقات الرقم القومي لهم.

صورة قسيمة الزواج وشهادة وفاة الزوج في حالة الترمل.

قسيمة الطلاق والشهادات المرضية في حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة.

عدد 2 صورة شخصية حديثة بالألوان.

شهادة القيد العائلي.

تسليم الطلبات والمستندات

يتم تسليم الطلبات والمستندات بمديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا.

وسيتم تكريم الأمهات المثاليات لهذا العام خلال احتفالية كبرى بمناسبة عيد الأم، حيث تهدف مسابقة الأم المثالية إلى تكريم الأمهات المثاليات تقديراً لعطائهن وجهودهن في تربية أبنائهن وتنشئتهم على القيم الأخلاقية والوطنية.