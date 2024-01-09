موعد وشروط التقديم في مسابقة «الأم المثالية» بالقطاع الصحي ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة في محافظة بني سويف، فتح باب التقدم، لمسابقة الأم المثالية، لتكريم الأمهات العاملات بالقطاع الصحي بالمحافظة، وفق شروط معينة جرى تحديدها، على أن يجرى التقدم بالأوراق المطلوبة، في موعد أقصاه 15 يناير الجاري.

شروط التقدم لمسابقة الأم المثالية بالقطاع الصحي في بني سويف

وحددت مديرية الصحة في محافظة بني سويف، عدة شروط للتقدم في مسابقة الأم المثالية بالقطاع الصحي، وهي كالتالي:

1ــ أن تكون المتقدمة من العاملات بالقطاع الصحي.

2ــ أن لا يقل السن عن 50 سنة.

3ــ أن تكون متميزة فى أداء عملها.

4ــ أن تكون أدت رسالتها تجاه أبنائها.

5ــ في حالة وجود إعاقة لأحد أبناءها استطاعت دمجه بالمجتمع.

الأوراق المطلوبة للتقدم لمسابقة الأم المثالية بالقطاع الصحي في بني سويف

وحدددت مديرية الصحة عددًا من الأوراق المطلوبة، للتقدم لمسابقة الأم المثالية بالقطاع الصحي، في بني سويف، وهي كالتالي:

1ــ طلب بإسم السكرتير العام للتقدم بالمسابقة، موضح فيه الاسم ومكان العمل، وطبيعة الوظيفة، ومحل الإقامة ورقم التليفون، وسرد قصة كفاحها.

2ــ صورة بطاقة الرقم القومي وصور شهادات ميلاد الأبناء.

3ــ اثبات قيد الأبناء من المدرسة أو الجامعة أو شهادات التخرج.

4ــ اقرار الحالة الإجتماعية موثق ومختوم من جهة العمل.

5ــ بيان حالة وظيفية موثق من جهة العمل.

6ــ عدد 1 صورة شخصية حديثة للمتقدمة.

7ــ صورة من شهادة التأهيل في حالة الأم المعاقة، أو أم لأحد الأبناء من ذوى الإعاقة.

موعد ومكان التقدم لمسابقة الأم المثالية بصحة بني سويف

وأعلنت مديرية الصحة، أن تسليم الأوراق المطلوبة إلى إدارة الخدمة الإجتماعية بمديرية الصحة في محافظة بني سويف، في موعد أقصاه 15 يناير 2024.