«تعليم الفيوم» تفتح باب التقديم في مسابقة الأم المثالية 2024.. 5 شروط

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الفيوم، برئاسة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقديم في مسابقة الأم المثالية لعام 2024 بالاشتراك مع مديرية التضامن الاجتماعي، موضحةً في بيان لها، كل الأوراق المطلوبة، وتفاصيل وشروط التقديم في المسابقة، وآخر موعد لتلقي أوراق الاشتراك.

وأشارت المديرية، إلى أنّه سيتم تقديم أوراق الاشتراك في مسابقة الأم المثالية 2024 في مكتب الخدمة الاجتماعية بالدور الثالث في مبنى مديرية التربية والتعليم بمدينة الفيوم، تحت رعاية وكيل الوزارة وجبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم.

آخر موعد للتقديم في مسابقة الأم المثالية

وكشفت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان، أنّ آخر موعد للتقديم في مسابقة الأم المثالية 2024 بالمديرية سيكون يوم الخميس 18 يناير 2024 الجاري.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المسابقة

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة الأم المثالية 2024 والتي تتمثل في الآتي:

- صورة بطاقة الرقم القومي للأم والأبناء.

- شهادة ميلاد الأبناء ومؤهلاتهم.

- قيد عائلي.

- قسيمة زواج الأبناء المتزوجين.

- قصة كفاح للأم.

- شهادة تأهيل للأم ذوي الإعاقة.

- شهادة إعاقة الإبن إن وجد.

- بيان معاش الزوجة.

- مفردات مرتب الزوجة الموظفة.

- شهادة وفاة الزوج أو قسيمة الطلاق في حالة الانفصال.

- شهادة محو الأمية للأم التي لم تجيد القراءة والكتابة.

شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية

وتمثلت شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية 2024 بحسب ما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم الآتي:

- ألا يقل عمر الأم عن 50 سنة.

- أن يكون لها قصة كفاح.

- ألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء.

- حصول الأبناء على مؤهل عالي أو يدرسون حاليًا في الجامعة.

- الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل.