ضبط عصابة بيع بطاريات تغذية أبراج الشبكات المحمولة في الجيزة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من مسؤول بإحدى شركات الاتصالات بوجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعرض البطاريات الخاصة بتغذية أبراج الشبكات المحمولة للبيع بثمن بخس لايتناسب مع قيمتها الحقيقية، وتواصله معهم لشراء كمية من تلك البطاريات وإتفاقهم على التقابل بدائرة القسم.

وبالفحص جرى ضبط كل من عاطل ومالك شركة وبحوزتهما عدد من البطاريات المشار إليها، وقد أرشدا عن مخزن خاص بمالك الشركة بدائرة القسم، وضُبط بداخله عدد من البطاريات، وبمواجهتهما قررا بتحصلهما عليها من مالك شركة نقل معدات وبضائع - عامل، جرى ضبطهما.

وبمواجهتهما قرر الأول بامتلاكه مخزن بالعقار سكنه بدائرة مركز شرطة أوسيم، وأنه متعاقد مع إحدى شركات الأعمال الهندسية على تخزين عدد من البطاريات خاصين بتغذية أبراج الشبكات المحمولة بمخزنه، إلا أن الشركة لم تسدد القيمة الإيجارية فإختمر فى ذهنه إختلاس البطاريات المتواجدة بالمخزن وبيعها دون علم الشركة، وقام ببيع جزء من البطاريات.

وأشار إلى ضبط جزء آخر خاصة بالشركة المشار إليها محملة بسيارة نقل والمستخدمة في نقل البطاريات، وباستدعاء ممثل عن الشركة، قرر بإتهامه للمذكورين باختلاس، وتبديد البطاريات المتواجدة بالمخزن المشار إليه، وبيعها دون علم الشركة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.