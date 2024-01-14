ضبط تشكيل عصابي متهم بسرقة المساكن في القاهرة

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات باكتشافها وجود تلفيات بنافذة الشرفة الخاصة بالشقة سكنها، ووجود بعثرة بالشقة.

وتبين بالفحص وإجراء التحريات أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم حال استقلالهم سيارة قيادة وملك أحدهم، وبحوزتهم (مشغولات ذهبية – 3 جهاز لاب توب).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المساكن الخالية من السكان، وباستدعاء المُبلغة تعرفت على المسروقات، واتهمتهم بالسرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.