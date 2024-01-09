ضبط عصابة في الجيزة بتهمة سرقة مركبتي «توك توك»

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على عصابة مكونة من زوج وزوجته، لاتهامهما بسرقة مركبتي «توك توك» بأسلوب «الإيقاف والإشعال»، بمنطقة بولاق الدكرور.

وبدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من سائق «توك توك» مصاب بحروق، اتهم فيه مجهولين بإيقافه وإشعال النيران به وسرقة مركبته، ، وفي وقت لاحق تبلغ للقسم من ذات المستشفى باستقبالها سائق مركبة «توك توك» آخر مُصاب بحروق متفرقة، وتبين تعرضه لذات الواقعة من قبل مجهولان لهما ذات المواصفات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكّن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين، وتبين أنهما «عامل وزوجته ربة منزل»، مقيمان بكرداسة،وعقب تقنين الإجراءات، تمّ ضبط المتهمين، وبحوزتهما هاتف محمول خاص بأحد المجنى عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأنهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المواطنين بالإكراه.

وأضاف المتهمان أنَّهما تصرفا في مركبتي «التوك توك» بالبيع لعميلين سوء النية، وتم ضبطهما وبحوزتهما المركبتين المستولى عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.