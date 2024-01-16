حكاية «ضرب» نجم الأهلي الأسبق لـ فلافيو في أمم أفريقيا

استعادت الجماهير المصرية مع بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار يوم السبت الماضي، ذكريات الجيل الذهبي، الذي توج بآخر ثلاثة ألقاب متتالية باللقب القاري، آخرها عام 2010، آملين في أن يكسر الجيل الحالي العقدة التي لازمت الفراعنة على مدار 14 عاما، بحصد الأميرة السمراء في نسختها الحالية.

محمد شوقي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أعاد كشف تفاصيل واقعة تعود أحداثها إلى نسخة أمم أفريقيا 2008، وتحديدا خلال مواجهة زميله في الفريق حينها وهداف القلعة الحمراء في البطولة القارية.

محمد شوقي يكشف عن كواليس مشاجرة مع فلافيو في أمم أفريقيا 2008

«ضربت فلافيو على دماغه»، هكذا كشف شوقي عن تفاصيل استفزازه لزميله في الفريق السابق، أمادو فلافيو، خلال مواجهة مصر وأنجولا في بطولة الأمم الأفريقية 2008، موضحا خلال لقاء تليفزيوني: «أنا عارف فلافيو بيضايق إزاي، كان في كرة جانبية وكنا واقفين جنب بعض، وضربته على دماغه، وقتها حصل خناقة لكن بعد نهاية اللقاء انتهت الأمور على الفور».

محمد شوقي، كان واحدا من أبرز لاعبي خط الوسط في الجيل الذهبي للفراعنة، كما كان واحدا من العناصر الأساسية في صفوف النادي الأهلي.

بيرسي تاو وديانج في مواجهة أهلاوية ببطولة الأمم الأفريقية اليوم

ويعيد التاريخ نفسه بمواجهة بيرسي تاو، نجم الأهلي ولاعب جنوب أفريقيا، بزميله أليو ديانج، خط وسط النادي الأهلي، لاعب منتخب مالي، اليوم للمنافسة على أرض كوت ديفوار، في إطار البطولة القارية الأكبر للمنتخبات الأفريقية.