في ظل اهتمام محبي وعشاق الكرة المصرية، بمتابعة أداء المنتخب المصري بمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، أصبح موعد مباراة مصر القادمة في بطولة أمم أفريقيا 2024 على رأس اهتمام ملايين المصريين والعرب المتابعين لمباريات المنتخبات العربية والأفريقية في البطولة، بعد تعثر الفراعنة في المبارة الأولى والسقوط في فخ التعادل أمام موزمبيق بهدفين لكل فريق.

موعد مباراة مصر القادمة في بطولة أمم أفريقيا 2024

وعن موعد مباراة مصر القادمة في بطولة أمم أفريقيا 2024، والتي تمثل مباراته الثانية في البطولة، فمن المقرر أن تقام يوم الخميس المقبل ضد نظيرة منتخب غانا، وذلك في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثانية من دور المجموعات، على ارض ملعب (فيلكس أوفوي بوانيي) في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار.

قنوات عربية مفتوحة تنقل مبارة مصر القادمة

هذا وفي ظل اهتمام القنوات العربية بمتابعات منافسات البطولة الأفريقية، تنقل ثلاث قنوات عربية مباريات المنتخب المصري والمنتخبات العربية في بطولة الأمم الأفريقية، وذلك دون تشفير وعلى الترداد المفتوحة، وتضم كلا من:-

القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة الـ4 العراقية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11334

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500