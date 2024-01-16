انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة الأقصر الأزهرية

انطلقت اليوم الثلاثاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول، للشهادتين الابتدائية والإعدادية، بمنطقة الأقصر الأزهرية، إذ أدى 5281 طالبا امتحانات مادتي الفقه واللغة العربية، كما أدى 74 طالبا والملحقين بالبرنامج التأهيلي للشهادة الإعدادية في مادة الفقه، وطلاب المرحلة الابتدائية والبالغ عددهم 3762 تلميذا الامتحان في مادتي القرآن الكريم بمنطقة الأقصر الأزهرية.

توفير الأجواء المناسبة للطلاب

وشدد الدكتور خليفة محمد ابراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمعاهد والتأكد من انتظام سير أعمال الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لضمان أداء الإمتحانات بسهولة ويسر، وذلك من خلال الزيارات الميدانية لمقرات اللجان، وتنفيذ جميع التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.

غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات

كما شكلت غرفة عمليات برئاسة مدير التوجيه الفنى، لمتابعة سير الامتحانات للوقوف على جميع أعمال الامتحانات، والتأكد من أنها تمر في سلامة ويسر، والإلتزام بالتعليمات الخاصة بالإمتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب.