رحلة الأقصر وأسوان للصحفيين وأسرهم خلال إجازة نصف العام.. تفاصيل

أعلنت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، فتح باب الحجز لرحلة الأقصر وأسوان للصحفيين وأسرهم، خلال إجازة نصف العام، في فنادق 5 نجوم بإطلالة مباشرة على النيل، وحددت الأفواج ومواعيد الرحلات والأسعار والبرنامج.

وأوضحت اللجنة أن الفوج الأول لرحلة نصف العام بالأقصر وأسوان، من الأربعاء 31 يناير إلى الأحد 4 فبراير 2024م لمدة 4 أيام، 3 ليالٍ، وتكون الانتقالات ذهاب وعودة بالقطار الأسبانى المكيف (درجة ثانية)، والانتقالات الداخلية بأتوبيسات حديثة مكيفة، على أن تكون الإقامة بالأقصر في فندق (5 نجوم) (إفطار وعشاء بوفيه مفتوح).

رحلة الأقصر وأسوان للصحفيين وأسرهم خلال إجازة نصف العام

وحددت النقابة، برنامج الفوج الأول وهو كالتالي:

اليوم الأول: التوجه للبر الشرقي، لزيارة معبدي الأقصر والكرنك، ثم الذهاب لحضور عرض الصوت والضوء بمعبد الكرنك (اختياري).

اليوم الثانى: مزارات البر الغربي، وتشمل تمثالي ممنون، وادى الملوك، ومعبد الدير البحري حتشبسوت، والتوجه لمصنع الألباستر لشراء الهدايا التذكارية، العودة من البر الغربي إلى الفندق بالمراكب (اختياري)، جولة حرة بالحناطير، والتوجه لسوق أبو الحجاج بالأقصر لشراء الهدايا.

اليوم الثالث: التوجه إلى أسوان (تبعد عن الأقصر 300 كم)، والإقامة فى فندق (5 نجوم) (إفطار وعشاء بوفيه مفتوح).

وتشمل المزارات:

- السد العالي، خزان أسوان، معبد فيلة (بالمركب).

- وفي المساء جولة حرة فى أسواق أسوان.

اليوم الرابع:

- الاستمتاع بنزول حمامات السباحة.

- زيارة جزيرة النباتات (اختيارى).

- التوجه إلى أحد المزارات النوبية (اختيارى).

- العودة إلى الفندق مساءً لأخذ الحقائب والتوجه إلى محطة القطار والعودة إلى القاهرة بسلامة الله.

قيمة الاشتراك: للفرد قبل الخصم 4900ج، ليصبح 4000ج، بعد خصم النقابة، وذلك لعضو النقابة وأسرته فقط، (الأب - الأم - الزوجة - الأبناء)، الأطفال أقل من 6 سنوات مجانًا بدون وجبات ومقعد، ومن 6 سنوات حتى 12 سنة بـ(2675 جنيهًا)، أكبر من 12 سنة فردًا كاملًا.

وبدون انتقالات يتم خصم مبلغ 450 جنيها.

يبدأ الحجز الأربعاء (17/1/2024م)، بأسبقية السداد بمجمع الخدمات بالدور الأول بالنقابة، مع ضرورة إحضار صور لبطاقات الرقم القومى، وصور لشهادات الميلاد، وفى حالة اكتمال العدد يحجز للفوج الثانى المقرر له (4 فبراير).