«الصحة» تسهل لذوي الإعاقة الحصول على بطاقة الخدمات.. كيف تحجز موعدا للكشف؟

خصصت وزارة الصحة والسكان، موقع المجالس الطبية المتخصصة لتحديد موعد كشف طبي للمواطنين الراغبين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، موضحة في منشور أنّه تحديد موعد للكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة أو تغيير الموعد من خلال خانة التعديل.

موقع المجالس الطبية المتخصصة

وذكرت وزارة الصحة والسكان، أنّه يمكن معرفة نتيجة الكشف الطبي من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا، موضحة خطوات معرفة نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة كما يلي.

- الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة.

- الدخول على قسم «أخبارنا» والضغط على «الكشف الطبي».

- الدخول على خانة النتيجة وإدخال الرقم القومي شرط أن يكون صحيحا.

مميزات كارت بطاقة الخدمات المتكاملة

يذكر أنّ وزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت مميزات كارت بطاقة الخدمات المتكاملة كما يلي.

- الإعفاء الجمركي على جميع الأجهزة التعويضية.

- الحصول على سكن حكومي دون مقابل.

- الكشف المجاني في جميع المستشفيات الدولة.

- إمكانية الجمع بين معاشين.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين حال وجود أي شكوي بشأن نتيجة الكشف الطبي أو تعديل موعد نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة ضرورة الاتصال على الخط الساخن للوزارة 105 للرد على التساؤلات والاستفسارات المختلفة.