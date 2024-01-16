«الصحة»: الفيروس المخلوي يصيب جميع الفئات.. لكنه ليس خطيرا

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا رسميا جديدا قالت فيه إن الفيروس المخلوي التنفسي ليس مرضا خطيرا وفترة حضانة الفيروس من 4 لـ6 أيام، مشيرة إلى أن فترة التعافي من أسبوع الى أسبوعين .

فترة التعافي من الفيروس التنفسي المخلوي

وتابعت وزارة الصحة والسكان أن الفيروس يصيب جميع الفئات العمرية المختلفة ولكنه منتشر أكثر بين الأطفال نظرا لقلة مناعتهم، موضحة أن أعراض الفيروس المخلوي التنفسي يتضمن الحرارة والعطس وضيق التنفس.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، انتشار الفيروس المخلوي التنفسي في هذا التوقيت هو أمر طبيعي، خاصة وأن الفيروسات التنفسية موسم انتشارها خلال فصل الشتاء، لافتة الى أن الفيروسات التنفسية تتضمن الفيروس المخلوي التنفسي، والإنفلونزا ، والفيروس الغدي، و فيروس كورونا، مشيرا الى أن جميع الفئات العمرية معرضة لخطر الإصابة لذلك لابد من اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروسات التنفسية .

تحذير من عشوائية استخدام الأدوية

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه في حال الإصابة بأي من الفيروسات التنفسية لابد من الذهاب الى الطبيب المختص وعدم اللجوء الى الأدوية بدون الطبيب، أو الاعتماد على الوصفات الطبيبة التي يتم تداولها بين المواطنين وبعضهم البعض، مشيرة الى أن الحصول على الأدوية بدون طبيب يعرض الى مضاعفات صحية على أجهزة الجسم.