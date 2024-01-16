وكيل تعليم الإسكندرية يتابع سير امتحانات الصف الثاني الثانوي

قال الدكتور أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إنه لم ترد إلى غرفة عمليات المديرية أي شكاوى من مادة اللغة الأجنبية الأولى من طلاب الصف الثاني الثانوي، وكذلك اللغة الأجنبية الثانية للصف الأول الثانوي، ولم ترد أي محاضر لتجاوزات للطلاب من خلال غرفة عمليات متابعة الامتحانات.

انضباط اللجان

وأشار أبوزيد، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه تفقد الامتحانات في لجان مدرسة الشهيد كريم أحمد طه بإدارة منتزه أول، وأشاد بانضباط اللجان ووجود جدول الإمتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان والتزام الموجه المقيم بكل مهامه المكلف بها، وحل أى مشكلات أو عوائق فوراً.

وضوح ورقة الأسئلة

وأشار وكيل وزارة التعليم بالإسكندرية، إلى انتظام امتحانات الصف الثاني الثانوي الإلكترونية والورقية حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ، فيما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية في تمام الثانية عشرة ظهرًا، مشيدا بانضباط العملية الامتحانية ووجود دليل اللجان والاهتمام بمستوى نظافة المدرسة ووضوح ورقة الأسئلة وتنوع الأسئلة وفق المواصفات القياسية للورقة الامتحانية.