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التحالف الوطني ينظم معرضا للسلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة في الأقصر

كتب:

يسرا البسيوني
02:34 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
معرض السلع والمواد الغذائية المخفضة بالأقصر

معرض السلع والمواد الغذائية المخفضة بالأقصر

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، معرضًا للسلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين في محافظة الأقصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقًا.

معرض السلع والمواد الغذائية المخفضة بالأقصر

وأشار التحالف الوطني إلى أن افتتاح معرض السلع والمواد الغذائية المخفضة، حضره محافظ الأقصر المستشار مصطفى الهم، ورئيس مجلس مدينة الأقصر اللواء علي الشرابي، وعددا من متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في المحافظة وسط توافد من المواطنين. 

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

وكان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظم معرض ملابس جديدة لكل الأعمار بالمجان 100%، بمحافظة الغربية لخدمة قرى ومركز قطور وخدمة مئات من الأسر الأكثر احتياجا، في إطار اهتمام التحالف بالفئات الأولى بالرعاية وبتقديم كل أشكال الدعم اليهم، بالإضافة إلى توزيع عشرات الآلاف من صناديق المواد الغذائية والأغطية الشتوية على آلاف الأسر من أهالي محافظة الفيوم، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا .

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بقلم يسرا البسيوني