التحالف الوطني يواصل حملة «شتاء دافئ» في قرى ومراكز الفيوم

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مواصلة توزيع الغطاء الشتوي على المستحقين من أهالي قرى ومراكز محافظة الفيوم، من خلال مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية.

حملة شتاء دافئ

وأوضح التحالف الوطني، أن ذلك يأتي ضمن حملة «شتاء دافئ» التي أطلقها منذ أيام، إذ يقوم متطوعي المؤسسة بحملة طرق الأبواب للوصول للمستحقين في منازلهم بالمحافظة، والتي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

مبادرة بنوزع دفا

وفي سياق منفصل، أشار التحالف إلى أنّ مؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية أطلقت مبادرة «بنوزع دفا»، بهدف توزيع آلاف البطاطين على أهالينا من الفئات المستحقة الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل بشبرا الخيمة، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمد مظلة الحماية الاجتماعية.