10 سنوات من الإنجاز.. تشريعات وبرامج ساهمت في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

قوانين وتشريعات عدة، أطلقتها الدولة المصرية، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمساهمة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية على مدار 10 سنوات الماضية.

ولم تغفل الدولة في برامج الحماية الاجتماعية عن تقديم التعويضات وقت الأزمات، فقد قامت الدولة بتقديم 5.4 مليار جنيه دعم نقدي وغذائي وعلاجي للأسر المتضررة من فيروس كورونا، بإجمالى 21 مليون مواطن، على مدار عامين بدء من مارس 2020 حتى يونيو 2022.

وتستعرض السطور التالية، القوانين والتشريعات التى ساهمت في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية خلال 10 سنوات، وفقا لكتاب مجلس الوزراء «حكاية وطن».

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية خلال 10 سنوات

وتبنت الدولة المصرية حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، كالتالي:

- أطلقت الدولة «استراتيجية التضامن الاجتماعي لخدمة المجتمع المصري»، والتي تسعى الدولة من خلالها إلى إنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن؛ من خلال دعم الأسر الفقيرة وحمايتها، ورعاية محدودي الدخل.

- منذ عام 2018 تم إحراز تقدم مشهود في تقليص الفجوة الإقتصادية بين المناطق الحضرية والريفية.

- انخفضت معدلات الفقر في المناطق الريفية بدرجة أكبر مما كانت عليه في المناطق الحضرية.

- أطلقت الدولة «الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030» لحماية الفئات الأولى بالرعاية، من خلال توفير الإحتياجات الأســاســيــة لـلأســر الــتــي تـعـيـش فــي فقر مـدقـع، وتوفير الـرعـايـة الصحية لهم.

- أطلقت الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعى، برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» في عام 2015، لتوفير الدعم الشهري للأكثر احتياجا.

- أطلقت الدولة «البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة» عام 2018، وجاءهذا البرنامج في إطار رؤية شاملة للتعامل مع حقوق واحتياجات الطفل تحت سن 6 سنوات.

- صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى حماية حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين.

- صدر القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن تأسيس «المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة».

- وافقت الدولة في سبتمبر 2021 على مشروع قانون حقوق المسنين.

- تم إطلاق خدمة «رفـيــق الـمـسـن» عام 2019 التي تهدف إلى تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسنين.

- تم إطلاق «برنامج مودة» عام 2019 والذي يهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصريةُ ودعم الشباب المقبل على الزواج.