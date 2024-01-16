روسيا تقترب من حسم معركة أوكرانيا و3 جيوش تستعد للحرب.. ماذا يحدث في أوروبا؟

يزداد التوتر والصراعات في جميع أنحاء العالم، وتتحرك العديد من الدول إلى رفع حالة الاستعداد داخل الجيش، فيما ينذر باحتمالية اقتراب حرب عالمية كبرى، آخرها إعلان الجيش الألماني والسويدي رفع حالة التأهب القصوى استعدادًا لهجوم روسي بالتزامن مع حديث عن اقتراب فلاديمير بوتين من الانتصار على أوكرانيا، وأيضًا إرسال الجيش البريطاني 20 ألف جندي إلى حلف الناتو.

وكان وزير الدفاع البريطاني، أكد في مؤتمر صحفي أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن بريطانيا سترسل 20 ألف جندي إلى حلف الناتو في مهمة جديدة، واصفًا بأنها أكبر مهمة تشارك فيها بريطانيا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وسينضم جنود بريطانيا إلى آلاف من جنود الناتو، وذلك لمواجهة تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفًا أيضًا أن بريطانيا ستقوم بنشر 60 ألف جندي بريطاني حول العالم.

روسيا قالت كلمتها في أوكرانيا

في هذا السياق، يقول حازم العبيدي المحلل السياسي العراقي إن كل المؤشرات تقول إن روسيا تقترب من حسم معركة أوكرانيا لصالحها، على الأقل لأن الهجوم المضاد الذي خصصت لها دعاية غربية كبيرة فشل ولم يحقق أي نجاح يذكر فيما يتعلق باستعادة الأراضي التي سيطرت عليها موسكو.

وأضاف، في تصريحات لـ«الوطن»، أن العقوبات الغربية والأمريكية كذلك فشلت في وقف التقدم الروسي، مؤكدًا أنه لذلك يمكن القول أنه حتى لو لم تنته المعركة بعد عسكريًا، فإن الجانب الروسي انتصر سياسيًا ليس على كييف وإنما على حلف شمال الأطلسي الناتو وترسانته وكافة ما قدم من مساعدات.

الجيش الألماني يرفع حالة الاستعداد للحرب

كما نشرت صحيفة «بيلد» الألمانية، أن الجيش الألماني يرفع حالة الاستعداد القصوى تحسبا لهجوم محتمل من القوات الروسية خلال الأيام المقبلة، حيث يتوقع حدوث تصعيدا محتملا بين حلف الناتو وروسيا في بداية شهر فبراير المقبل.

وأكدت الصحيفة، أن الجيش الألماني يستعد في غضون الأساعبي القليلة الماضية لحرب وشيكة ضد روسيا، وسيتعين على الجيش الألماني تجهيز عشرات الآلاف من الجنود بالتعاون مع حلف الناتو.

السويد تدعو مواطنيها للاستعداد للحرب.

ودعت الحكومة والجيش السويدي المواطنين أيضًا الاستعداد للحرب، وقال وزير الدفاع السويدي كارل أوسكار بوهلين أمس الأحد، أنه قد تكون هناك حرب قادمة في السويد، وأثارت التصريحات فرع السويديين، فلم تشارك السويد في أي حرب من عهد نابليون بونابرت.

يذكر أن السويد أصبحت قريبة من الانضمام إلى حلف الناتو، عدو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزار القائد الأعلى للجيش السويدي الجبهة الشرقية لأوكرانيا قبل شهر، فالسويد هي واحدة من مجموعة دول تقوم بتدريب الطيارين الأوكرانيين في حربها ضد روسيا.

خبير علاقات دولية: ما يشهده العالم في الوقت الحالي يحدث للمرة الأولى منذ الحرب العالمية

الدكتور محمد الحسيني، خبير العلاقات الدولية، قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العالم على مشارف حرب قادمة بعد تزايد حدة الصراعات والتوترات العالمية، سواء ما يتعلق بالشرق الأوسط والبحر الأحمر، أو حلف الناتو، وهو أمر لم يحدث في العالم منذ أيام الحرب العالمية.

وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن ما يشهده العالم في الوقت الحالي يحدث للمرة الأولى منذ عقود طويلة، مؤكدًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتعين عليه بعد القضاء على أوكرانيا - وهو أمر حتمي ويقترب بشكل كبير - مواجهة حلف الناتو بشكل مباشر، لكن استمرار الحرب على أوكرانيا، يجعل باقي دول الحلف في حالة استعداد، وما هو ظهر في تجهيز ألمانيا نفسها وحلف الناتو، لتواجه أن زحف روسي خلال الشهور المقبلة.