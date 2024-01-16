«بيطري الشرقية» يضبط أدوية محظورة ومنتهية في حملات تفتيشية بفاقوس

ضبطت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أدوية مخالفة فى حملات تفتيشية بفاقوس، وقال اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام إدارة الخدمات بالمديرية بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز ومدينة فاقوس وذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية و التفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

أدوية مخالفة ومحظورة و منتهية الصلاحية

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 179 عبوة لـ19 صنفا ما بين أدوية مخالفة ومحظورة و منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر و ذلك أثناء المرور على 3 مراكز بيع أدوية بيطرية ،تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار إلى تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع و تداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية