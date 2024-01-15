يسري عبدالله لـ«الشاهد»: المثقف لابد أن يكون صاحب عقل نقدي وليس هداما ولا فوضويا

قال الدكتور يسري عبدالله، أستاذ الأدب والنقد بجامعة حلون، إنّ هناك فقدان للبوصلة لدى البعض، حيث يعتقدون بأن المثقف يجب أن يهاجم السلطة، مشددًا أنها فكرة مراهقة وصبيانية ولا تليق بمثقفين، مشيرًا إلى أن مصر شهدت خيانات ومآسٍ من بعض المثقفين في السنوات العشرة الماضية، وهذا ما حدث في سنة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، فهناك من ارتموا في أحضانها ودافعوا عنها ودججوا الكتب من أجلها.

وأضاف عبدالله، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المثقف يمتلك عقلا نقديا ولا جدال في ذلك، لكنه ليس عقلا هداما أو فوضويا أو أناركيا، مشيرًا إلى أن المفكر إدوارد سعيد قال إن المثقف يجب أن يكون أعلى تمثيلات الحقيقة.

وتابع أستاذ الأدب والنقد بجامعة حلون: «فلتتخيل أن هؤلاء الذين من المفترض أن يقدموا أنفسهم كنخبة تقود الوعي العام يمتدحون الغزاة، ففي مرة كتبت في مديح الغزاة! وقلت من أنتم؟ ماذا تفعلون؟ هل أنتم مثقفون وتدافعون عن هذه الأرض؟ هل تمثلون الجماهير والشعب».