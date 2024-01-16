«تموين الشرقية» تقدم 5 نصائح للمواطنين عند شراء الملابس الشتوية.. اعرفها

قدمت مديرية التموين بالشرقية عدة نصائح وإرشادات للمواطنين الراغبين في شراء الملابس الشتوية من المحال التجارية، تزامنا مع التخفيضات المعلن عنها الفترة الجارية.

وقدم محمد سعد مدير عام الرقابة بمديرية التموين 5 نصائح للمواطنين عند شراء الملابس الشتوية بالشرقية، تستعرضها الوطن خلال سطور التقرير التالية:

- أشار مدير عام الرقابة بمديرية التموين بحافظة الشرقية إلى ضرورة التأكد من عدم وجود أي عيوب أو تلفيات بالملابس الشتوية المباعة أو شد بعض نسيج الأقمشة او عدم تماسكه أو تمزقها.

- التأكد من عدم تفكك زراير الملابس أو عدم وجودها من الأساس مع الحرص على الحصول على قطعة ملابس كاملة الزراير.

- التأكد من وجود السوستة بحالة جيدة في حال احتواء قطعة الملابس عليها واستخدامها وتجربتها.

- التأكد من الملابس الشتوية التي يتم شرائها أون لاين أو عبر السوشيال ميديا والتأكد من جودتها بفحصها جيدا قبل دفع أي مستحقات ومعرفة كيفية استرداد الأموال في حال عدم الاستلام.

-التأكد من جودة الألوان لضمان عدم تغيرها فيما بعد مع الاستخدام وضمان ثباتها.

التوجه لحماية المستهلك في حال وجود مشكلات عند شراء الملابس

وأشار مدير الرقابة بالتموين إلى إمكانية التواصل مع حماية المستهلك فرع محافظة الشرقية في حال الشكاوى أو الاستياء من تعاملات المحلات التجارية مؤكدا ضرورة التعامل مع الجهات المعنية والعلامات التجارية المعروفة والمحلات الأكثر ثقة في المدن والمراكز لضمان الحصول على منتج جيد.