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«القاهرة الإخبارية»: نظرة النمسا للأوضاع في قطاع غزة تغيرت

كتب:

هانى حسن
03:32 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
خالد أبو بكر مراسل القاهرة الإخبارية من فيينا

خالد أبو بكر مراسل القاهرة الإخبارية من فيينا

قال خالد أبو بكر، مراسل القاهرة الإخبارية من فيينا، إن تصريحات وزير الخارجية النمساوي، التي تدعو إلى حماية المدنيين بغزة، وبذل الجهود لإدخال المساعدات، تعني أن هناك إعادة تموضع في السياسة الخارجية النمساوية تجاه الصراع في الشرق الأوسط.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنه بعد الدعم المطلق لإسرائيل منذ بدء العدوان على غزة، تغيرت بالأمس لغة وزير الخارجية، حيث قال إن إسرائيل ملزمة بحماية السكان المدنيين بقطاع غزة، وأن المساعدات الإنسانية، يجب أن تتدفق بشكل أكبر مما يجري الآن إنقاذا لهؤلاء السكان.

يأتي ذلك في استباق للقاءات سيعقدها الوزير في منتدى دافوس، مع عدد من وزراء الخارجية العرب، منهم وزير الخارجية السعودي.

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