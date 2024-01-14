تعيينات وزارة العدل.. آخر موعد للتقديم في وظائف 2024

تنتهي مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل يوم 31 من شهر يناير الجاري، من تلقي طلبات الراغبين في شغل عدد من الوظائف التخصصية والحرفية وخدمة معاونة وهي «حرفي تشريح - معاون كيمايئي شرعي - معاون طبيب شرعي معملي - معاون طبيب شرعي ميداني».

طبيعة عمل وظائف وزارة العدل 2024

وأشارت مصلحة الطب الشرعي إلى أن وظيفة «معاون طبيب شرعي ميداني» تقع بالإدارة العامة للمناطق الطبية الشرعية التابعة للإدارة المركزية لشؤون المناطق الطبية الشرعية التابع لكبير الأطباء الشرعيين «رئيس مصلحة الطب الشرعي» بمصلحة الطب الشرعي للقيام بأعمال تخصصية أو تنفيذية في مجال الطب الشرعي الميداني وفقًا لأحكام القانون والقرارات والتعليمات المنظمة للعمل.

خصائص ومهام وظائف وزارة العدل 2024

وحددت مصلحة الطب الشرعي المهارات الأساسية والفنية المطلوبة من المتقدين لشغل وظائف «معاون طبيب شرعي ميداني» أن يكون مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقا لبطاقة الوصف الخاصة بها وأن يجتاز الاختبارات التي تجريها الوحدة وأن يتمتع باستمرارية الصلاحية لأداء أعمال الوظيفة، وأن يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها بالقانون رقم 96 لسنة 1952 في شأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء والتحقق من صلاحيته لأعمال القسم الذي يعين فيه إضافة إلى مهارة التعامل مع الحاسب الآلي والمعرفة الجيدة باللغة الإنجليزية على الأقل والتعامل مع أطراف الدعوى، والالتزام بالسرية والحيادية والنزاهة التامة.

السمات والمؤهلات المطلوبة في وظائف وزارة العدل 2024

وأشارت مصلحة الطب الشرعي، إلى أن الأوراق المطلوبة من المتقدمين لشغل الوظائف كالتالي:

العمر: ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما

المؤهل: مؤهل عالٍ - بكالوريوس طب بشري

التقدير: ألا يقل عن جيد