جنازة مهيبة لأب وابنه انفجر فيهما «كمبروسر هواء» أثناء عملهما بالدقهلية

شيع أهالي قرية البلامون التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اليوم، في جنازة مهيبة، جثماني أب وابنه بعدما لقيا مصرعهما إثر انفجار «كمبروسر هواء» داخل المحل الذي يعملان به لصيانة الأجهزة المنزلية، وتسبب الانفجار في مصرعهما وتحطم أحد جدارن العقار.

وخرج أهالي القرية في أعداد كبيرة لتشييع جثماني «عبد العاطي عبد المعطي المصري»، 52 سنة، عامل صيانة أجهزة منزلية، وابنه «محمود»، 22 سنة، وأدوا صلاة الجنازة عليهما وسط حالة من الحزن الشديد، كما وصفوا الراحلين بـ«شهيدي لقمة العيش».

وأعلن أهالي القرية تقبل العزاء مساء اليوم الاثنين في السرادق المقام بجوار سوق القرية.

مصرع أب وابنه في انفجار كمبروسر هواء

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة السنبلاوين بوقوع حادث انفجار كمبروسر هواء في محل لصيانة الأجهزة المنزلية بمنزل في قرية البلامون التابعة للمركز.

وانتقل ضباط مباحث السنبلاوين إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين مصرع «عبد العاطي عبد المعطي»، 52 سنة، وابنه «محمود»، 22 سنة، وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى السنبلاوين العام تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بدفن الجثتين.

شهود يروون تفاصيل الحادث

وأكد شهود عيان أنه أثناء ممارسة الأب وابنه لعملهما في صيانة الأجهزة المنزلية، انفجر «كمبروسر هواء»، ما تسبب في مصرعهما وتحطيم جدار المحل.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية.