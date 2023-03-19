جنازة مهيبة لـ5 أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم في حادث بالدقهلية «صور»

في مشهد حزين لم تشهده قرية الضهرية التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية من قبل، خرج الأهالي لتشييع جثامين 5 أشخاص من أسرة واحدة، لقوا مصرعهم في حادث انقلاب سيارة دخل ترعة.

ووقف آلاف الأهالي في محيط مسجد الشيخ سيد أحمد بالقرية، لتأدية صلاة الجنازة على الراحلين، والذين لم يتمكنوا من الدخول إليه من شدة الزحام، وبعد انتهاء صلاة الجنازة خرجت جثامين ضحايا الحادث متوجهة لمثواها الأخير، وسط هتافات «الله أكبر، لا إله إلا الله»، كما ردد إحدى السيدات «يا حبايبي كنتم أحسن ناس».

أسماء ضحايا حادث الدقهلية

وتوفي في الحادث الذي اهتزت له محافظة الدقهلية كل من تامر سعد الصعيدي 41 عاما، مدرس إنجليزي أزهري، وابنتيه جنى 11عاما، وجودي 8 سنوات، وزوجته ولاء محمد إبراهيم الصعيدي 30 عاما، وشقيقتها عائشة 12 عاما، وجميعهم مقيمون في قرية الضهرية مركز شربين.

الأسرة رحلت بأكملها

واتشحت القرية بأكملها باللون الأسود حزنًا على فراق 5 من أبناءها، كانوا في طريقهم لشراء ملابس العيد، ولقوا مصرعهم عقب سقوطهم في المياه.

بلاغ بانقلاب سيارة في الدقهلية

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة طلخا، بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي تنقل عددًا كبيرًا من الأشخاص في الترعة المارة من أمام قرية بطرة على طريق «المنصورة - دمياط» الغربي.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتمكنت بمساعدة الأهالي من انتشال 5 جثث من أسرة واحدة، بينهم 3 أطفال، بالإضافة إلى وجود 3 مصابين بينهم طفلة، وتم نقلهم إلى مستشفى شربين المركزي.